Bosch korraldab konkursi õpilaste käsitööoskuste edendamiseks

«Eestis on palju noori andekaid inimesi, kellel on loomingulised ideed ja osavad käed, aga pole alati kõiki vajalikke vahendeid oma ideede elluviimiseks. Seetõttu tahame anda sellise võimaluse – tutvustada kõige kaasaegsemaid elektritööriistu ja anda võimalus nendega töötada, et realiseerida oma tulevikuideed,» ütles Kaspars Kalviškis, Boschi peadirektor Balti riikides.