Ettevõtlik Kool valis välja edulugude konkursi 12 parimat

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on märkamine ja tunnustamine äärmiselt vajalik. «See on suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust,» lisas Uustalu. Tema sõnul on rõõmustav näha, et vaatamata möödunud keerulisele õppeaastale viidi koolides ja lasteaedades ellu mitmeid algatusi ja tegevusi, mis väärtustavad ettevõtlikku õpet. «Ettevõtlikult saab õppida igal ajal ja igal pool, seda tõestab ka meie tänavune edulugude konkurss, mille raames laekus hulganisti edulugusid distantsõppe ajast,» selgitas Uustalu.

Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator Piret Torm-Mirontšik tõi välja, et paljudes esitatud projektides mängisid noored suurt rolli. «Mitmes loos olid noored just need, kes mõtlesid tegevused ise välja ja viisid ka ellu. Väga hea oli näha, et tegevused olid elulised ja et loodud oli ka tugev seos koolis õpitavaga,» selgitas Torm-Mirontšik.