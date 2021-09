Liina Kersna: kõrgharidus on aastaid alarahastatud

«Eesti kõrgharidus on juba aastaid alarahastatud,» tõdes minister Liina Kersna. «Paljude õppejõudude palgad on jäänud õpetajate palkadest maha ning õppejõudude järelkasvu tagamine muutub üha tõsisemaks teemaks. Küsimus ei ole ainult rahas, vaid vähemalt sama palju kõrghariduse sisus ja kvaliteedis.»

Haridus- ja teadusministeeriumi analüüsi kohaselt on kõrghariduskulude katmiseks laias laastus kolm võimalust: tasuta kõrgharidus, kus kulud on riigi kanda; valdavalt tasuta kõrgharidus, kus riik panustab suures mahus, kuid üliõpilastel on väikesemahuline omavastutus suurusjärgus 300–1000 eurot aastas; või tasuline kõrgharidus, kus üliõpilastel on suurem omavastutus – rohkem kui 1000 eurot aastas. Rahastamispõhimõtete muutmisel vajab kindlasti muutmist ka õppetoetuste ja õppelaenu süsteem.