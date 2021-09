Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ootab gümnaasiuminoori kursustele

Tänavu on õpilasakadeemias avatud informaatika kursus «Digitaru», millele saab registreerida kolme kuni viie liikmeliste meeskondadega. Digitaru on digilahenduse arendusprojekt, mis võtab kokku gümnaasiumi informaatika ainekava. Digitaru eesmärk on rakendada meeskonnatöös eelnevatel informaatika valikkursustel õpitut konkreetse tarkvara arendusprotsessis.