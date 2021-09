Helsingi koolilapsed võivad jälle laulda

Ajaleht kirjutab, et eelmise nädala viimasel tööpäeval andis Helsingi linnavalitsus koolide juhtidele teada, et muusikatundides võib taas laulda, kuid üle 12-aastased peavad endiselt kandma koolis maski, ka laulmise ajal. Nooremates klassides soovitatakse laulda alles tunni lõpus ja seejärel klasse korralikult tuulutada.

HS teatel keelati laulmine Helsingi koolides juba eelmisel semestril. Sügisel pöördusid kümned õpetajad linna poole, et piirang üle vaadata, sest lisaks muusikatundidele on laulmisel oluline osa ka näiteks keeletundides. Samuti laulmise lubamist soovinud lapsevanemad aga tõid ajalehe vahendusel esile, et Vantaas ja Espoos on laulmine lubatud.