Eesti haridustehnoloogia ettevõtted koondusid EdTech Estonia alla

Haridustehnoloogia ettevõtete eesmärgiks on parendada hariduse kvaliteeti ja ligipääsetavust. Eestis juba luuakse maailma tippklassi lahendusi, mis toetavad õpetajaid ja õpilasi õppetöös. Näiteks Tartu Ülikooli uuringu alusel aitab keeleõppe tarkvara Lingvist õppida keeli neli korda kiiremini võrreldes alternatiivsete lähenemistega.

Eestist on pärit ka silmapaistvaid IT-lahendusi, mis aitavad haridusasutustel kokku hoida administratiivtöö jaoks kuluvat aega nagu lasteaedade platvorm ELIIS.

EdTech Estonia juhi Maria Rahamägi sõnul on haridusteenused Eesti jaoks üks perspektiivikaimad ekspordiartikleid. «Tahame inspireerida avaliku sektori esindajaid ja teisi koostööpartnereid seadma ambitsioonikaid eesmärke. Näiteks võtta sihiks sarnaselt Soomele tõsta haridusteenuste ekspordi mahu miljardi euroni aastas. Selle kaudu loodaks Eestisse sadu uusi töökohti ning pakutaks parimat tuge ka õppuritele ja õpetajatele,» ütles Rahamägi.

Haridustehnoloogia iduettevõtete kogukond on kasvanud tugevaks ning mõistab vajadust viia Eesti parimad hariduslahendused maailmakaardile, toonitas Startup Estonia EdTech suuna juht Inga Kõue.

Koroonakriis andis tõuke

Haridustehnoloogia ettevõtete koostöö sai hoogu juurde koroonakriisi alguses, kui hakati pakkuma tasuta lahendusi, et toetada distantsõppele üleminekut. Teenuseid laiendati Education Nationi egiidi all lisaks Eestile ka teistesse riikidesse, kaas-käivitati liikumine Igale Koolilapsele Arvuti.

Erainvesteeringute maht EdTech sektorisse on viimastel aastatel jõuliselt kasvanud ning hariduse start-up'idesse on investeeritud üle 16 miljoni euro, käibest tehtud investeeringud on viimasel kolmel aastal samuti kiires kasvus.