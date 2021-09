Selguvad parimad BFMi tudengifilmid

Võistlustulle lähevad Balti filmi, meedia ja kunstide intituudi (BFMi) bakalaureuse- ja magistritudengite tehtud lühimängufilmid, dokumentaalfilmid ja teised audiovisuaalsed tööd. Linastuvaid teoseid hindab sõltumatu ja valdkonna ekspertidest koosnev Best of BFMi žürii.

Üheksandat korda toimuva Best of BFMi kordaminekusse panustab suur BFMi tudengite meeskond ja sündmust korraldavad üliõpilased pea kõikidelt erialadelt. Tänavune peakorraldaja Lennart Mathias Männik toob välja, et taolise sündmuse meeskonda kuulumine on loometööd tegevatele üliõpilastele tähtis kogemus. «On oluline, et meie maja muusika-, koreograafia- ja teleproduktsioonitudengid saavad peale pikka pausi väljundi, mida gala korraldamine pakub,» sõnas ta.