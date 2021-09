HK Unicorn Squad tehnoloogiaringis osaleb juba ligi 1500 tüdrukut

«Huvi HK Unicorn Squadi tegevuses osalemise vastu on iga hooajaga üha suurem ning see teeb vaid rõõmu,» kinnitas Kotka. «Kuna naiste esindatus IKT valdkonnas on kahjuks senini äärmiselt madal ning samal ajal on seal tööjõupuudus väga suur, siis soovime tüdrukutele juba varakult näidata, et tegemist on tõeliselt põneva alaga ning nad saavad selles tegutsedes suurepäraselt hakkama.»