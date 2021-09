Koolid saavad heategevuskampaania abil tasakaalurajad

Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja Merike Kulli sõnul areneb kehaline kirjaoskus välja lapseeas ja on oluline, et lapsed saaksid elukestvaks liikumisharjumuseks kogemusi erinevatelt aladelt. „Slackline'i põhioskusi saab õppida liikumisõpetuse tunnis ja seejärel vabal ajal vahetunnis neid harjutada, see pakub eduelamust, koostegutsemist ja väljakutseid," märkis Kull.

«Mesikäpp on aastaid laste liikumisharrastust toetanud ning innustanud lapsi hoidma tasakaalu kõiges, mida nad teevad. Selleks, et meie ettevõtmise mõju ja tulemused oleksid kaalukamad, ühendasime jõud Eesti ühe suurema heategevusfondiga Aitan Lapsi,» lausus Orkla Eesti brändijuht Arnika Ambos.

Slackline on puude või postide vahele pingule tõmmatud elastne liin, mille laius on 2,5-5 sentimeetrit olenevalt tüübist ja otstarbest. See ei ole jäik, vaid liigub tänu venivusele jalge all üles-alla ja kõrvale, mis võimaldab harjutada tasakaalu hoidmist ja treenida süvalihaseid. Edasijõudnud kasutavad liini hüppamiseks ja erinevate akrobaatiliste trikkide sooritamiseks.