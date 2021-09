Tartu huvikoolid saavad taotleda kõrge lennu stipendiumi

Kõrge lennu stipendium on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mida antakse välja loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, muusika, kunsti, tantsukunsti ja üldkultuuri valdkonnas ning mille eesmärk on andekate noorte arengupotentsiaali avamine.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht ning Heino Elleri muusikakool oma noorteosakonnas õppivale isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12-19aastane.