Loomaaia looduskool alustab 1. oktoobril

Tallinna loomaaia alustab 1. oktoobril ja huviringides on veel vabu kohti. Huvitavaid tegevusi jätkub esmaspäevast pühapäevani nii väikestele kui Noorteklubi noortele.Juhendajateks on loomaaia looduskooli oma töötajad ja zooloogid väljastpoolt, nende hulgas Aleksei Turovski, Uudo Timm ja teised. Täpne kava ja registreerimine on leitav veebiaadressilt https://tallinnzoo.ee/loo.../huviringid/huviringide-ajakava/.