Maaülikool otsib instituutidele juhte

Ülikoolil on plaan ühendada oma viis instituuti kokku kolmeks ning seoses sellega otsitakse direktorit põllumajandus- ja keskkonnainstituudile, metsanduse ja inseneeria instituudile ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudile.

Maaülikooli rektor Mait Klaassen selgitas, et struktuurireformi eesmärk on tihendada ülikoolisisest ja ettevõtlusalast koostööd, et õpe ja teadus oleksid tugevamad ja pakuksid ühiskonnale veelgi enam teadmisi ja väärtusi.