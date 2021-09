Hariduse uuendamise ja iduettevõtluse häkatonil otsitakse 48 tunni jooksul moodsaid lahendusi

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on Eestil mitu eeldust olla maailmas haridusinnovatsioonis eesrinnas: «Me oleme maailmas tuntud eelkõige kahe teema poolest: tugev haridussüsteem, mida kinnitavad kõrged tulemused PISA uuringus ja paindlik e-riik. Need kaks tugevust kokku pannes saame muuta kvaliteetse hariduse kättesaadavust maailmas ja ühtlasi õpiradu individuaalsemaks.»

Senine koostöö EdTech Estonia, Startup Estonia ning haridus- ja noorteameti vahel on loonud korraldajate sõnul pinnase haridustehnoloogiliste lahenduste edendamiseks ja eelduse, et ainuüksi selle sektori ekspordikäive võib aastaks 2030 kasvada 1 miljardi euroni. Korraldatava häkatoni eesmärk on töötada 48 tunni jooksul meeskondlikult välja ja katsetada uudseid lahendusi, mis parandavad hariduse kättesaadavust ja pakuvad lahendusi olemasolevatele probleemidele. Parimate ideede teostumiseks on loodud mentorlusprogramm.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter leidis, et tööturg ja ootused töötajale on muutumas. «Mistõttu ootavad tööandjad inimesi, kes on probleemilahendajad, julged ja loovad mõtlejad, kuid kel on samal ajal tugev põhi reaalainetes. Õpetajate rolli tänaste noorte ja tulevaste tööturule sisenejate toimetulekus on raske alahinnata. Kui soovime noortes tekitada huvi näiteks füüsika vastu, tuleb seda teha põhikooli esimestest aastatest,» rääkis Sutter.