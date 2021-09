Tallinna Ülikooli õppejõud Arko Oleskist saab Alar Karise haridus- ja teadusnõunik

Arko Oleski sõnul oli ettepanek alustada nõunikuna mõneti ootamatu. «Pärast ettepanekut asuda presidendi haridus- ja teadusnõunikuks mõtlesin paar päeva järele ning jõudsin siis veendumuseni, et senine töö Tallinna Ülikoolis on mind uueks rolliks hästi ette valmistanud,» ütles Arko.

Alari Karis ütles ERR-ile, et ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõul Arko Oleskil on põnev käekiri ning selge mõtlemine ja ütlemine. Alar Karis lisas, et ta usub, et Arko suudab haridust ja teadust hästi lahti mõtestada.