Ekspert eetris ⟩ Anna Hints: «Miks me toitu raiskame?»

Toidu sektor moodustab 26% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, toidu raiskamine 6%. Eestis tekib aastas ligikaudu 167 000 tonni jäätmeid ning rahas tähendab see umbes 164 000 miljoni eurolist kadu. Kõikidest meie toidujäätmetest pool on raisatud toit.

Miks on see nii? Toidu raiskamist soodustavad mitmed tegurid. Näiteks odav prügi, heaolu riigile omane külluse ajastu, prügi sorteerimata jätmine ning riigiasutuste vähene koostöö. Olukorra lahendamiseks tuleb hakata inimestel senisest enam teadvustama seda, et prügi tootmine on otseses seoses nende endi tervisega. Oluline on kasvatada inimeste toiduteadlikkust ning seda, kuidas jäätmeid liigiti koguda.

Optimismi süstib noorem põlvkond, kelle jaoks ei oma rikkuse ja külluse eksponeerimise väärtushinnangud nii suurt tähtsust nagu vaesusest tulnud põlvkondadele. Kodanikuaktiivsuse tasandil levivad lahendused juba ka täna – Eestis on levimas toidupäästjate võrgustikud, mille üks eestvedajaid on saatekülaline Anna Hints.

Mihkel Kangur on Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse vanemteadur ja jätkusuutliku arengu dotsent. Kangur on hariduselt geoökoloog, kuid põhjalike ja süsteemsete teadmiste pinnalt on ta viimastel aastatel asunud uurima seda, kuidas õpetada kompleksseid süsteeme ja seeläbi toetada ühiskonna püüdlusi jõudmisel jätkusuutliku arengu teele. Lisaks alusuuringutele on Mihkel Kangur osalenud keskkonnapoliitikat, jätkusuutlikku arengut ning keskkonna ja jätkusuutliku arengu haridust käsitlevates tegevustes. Veel on ta teadusaasta saadikuna esinenud korduvalt avalike sõnavõttudega meedias teaduse populariseerimiseks ning teaduse positsioonile ühiskonnas tähelepanu juhtimiseks.

Režissöör Anna Hints õppis BFM-s aastatel 2010–2013. Alates aastast 2015 on ta Eesti Kinoliidu, Eesti Autorite Ühingu ning Eesti Audiovisuaalautorite Liidu liige. Tema film «Homme saabub paradiis» (2021) on toidupäästjatest - et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku, on noored emad otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Praeguseks on film kasvanud suuremaks kui lihtsalt linateos ning kõnetab paljusid toidu päästmise teemal.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega just täna aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas olulisem kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks olgu riigi või inimese tasandil on vaja tõenduspõhisust.

Saatejuhid on Tallinna Ülikooli prorektor Katrin Saks, BFMi lektor Mart Soonik ja Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.