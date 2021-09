Pärimusmuusika keskus tähistab lõikuspeoga Eesti pärimusmuusika kõrghariduse 30. aastapäeva

«Lõikuspeo ajaks peab olema saak salve kogutud ja käes on aeg tehtud tööd kiita,» rääkis pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa. «“Eesti pärimusmuusika on 30 aasta jooksul näidanud saaki, mis väärib kummardust. Meie muusikute looming on põlvkondade ülene, hinnatud ja armastatud Eestis ning väljaspool. Viljaka pinnase on loonud 30 aastat tagasi loodud kõrghariduse õppeprogramm.»