Vanemuise teatrit külastab ligi 200 õpetajat

Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm sõnas, et õpetajad on teatri jaoks äärmiselt olulised partnerid, kellega koos töötatakse selle nimel, et teater oleks kõikide teiste populaarsete meediumite kõrval noorte hulgas kõrgelt hinnatud. «Teatrimaailm on ääretult põnev. Tahame, et õpetajad ja noored teaksid, et teater ei ole vaid lavastus, mida vaadata – see on õppimise vorm,» ütles Loonurm.