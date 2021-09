Kersna rõhutas eesti õppekeelega haridusasutuste toetamise tähtsust

«Eestikeelne haridus on eesti keelest erineva emakeelega perede seas aina populaarsem. Järjest rohkem lapsevanemaid soovib oma lapsi koolitada eestikeelses koolis ja lasteaias. See teeb rõõmu. Riigi ülesanne on omalt poolt tagada, et eesti keelest erineva emakeelega lapsed sulanduksid eestikeelsesse haridusse võimalikult sujuvalt,» ütles minister, kelle sõnul just eestikeelne haridus tagab võrdsed võimalused osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmistel haridustasemetel.