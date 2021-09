ARVAMUS: eelarvamused jätavad LGBT+ noored vajaliku hariduseta

LGBT+ õpilased on aga ise öelnud, et neile vajalikku infot LGBT+ inimeste seksuaalsuse ja seksuaalkäitumise kohta tihti lihtsalt ei õpetata ja seetõttu tunnevad nad, et ei tea piisavalt, et end selles eluvaldkonnas turvaliselt tunda. Nende olukorda võib võrrelda USA osariikidega, kus õpilastele ei räägita turvalisest seksuaalkäitumisest ja kaitsevahenditest, vaid õpetatakse, et ainus viis end suguhaiguste, soovimatu raseduse ja muu eest kaitsta on seksist keeldumine. Uuringud on tõestanud, et selline täielikul vältimisel põhinev õppemeetod ei too kaasa riskikäitumise ega teismeliste raseduse vähenemist. Vastupidi: osariikides, kus rõhutatakse seksuaalsuhetest hoidumist ning turvalisest seksist räägitakse vähe või ei räägita üldse, esineb teismeliste rasedust hoopiski rohkem.

Tulles tagasi Eesti kooli, siis kui LGBT+ teemasid koolis ei mainita, ei pruugi ka LGBT+ õpilased osata end kaitsta, enda turvalisust tagada ning ennast ja teisi austavalt kohelda. Ometi on juba kolmandas kooliastmes üks inimeseõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärkidest see, et «õpilane mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles». Niisiis jäävad paljud LGBT+ õpilased hariduseta, milleks neil on õigus ja vajadus.

Vältimine ei muuda LGBT+ noori, vaid jätab nad üksindusse

Turvalisus on samuti laiem teema. Ei ole põhjust kahelda, et koolid soovivad oma õpilastele luua võimalikult turvalist ja õppimist soodustavat keskkonda. Selle soovi sisse mahub muu hulgas ka kiusuennetus. Ometi on erinevatel õpilastel erinevad vajadused ja kogemused, millega universaalne, kõigile ühtemoodi paikapandud lähenemine paratamatult ei arvesta.

LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuringust selgus, et LGBT+ noored kogevad vaimset ja füüsilist vägivalda just nimelt oma seksuaalse või sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu. Kusjuures vaenu ei koge nad mitte ainult kaasõpilastelt, vaid ka õpetajatelt. Isegi kui õpetaja ei ütle konkreetsele õpilasele midagi isiklikult, näitab tema suhtumine LGBT+ teemadesse, kas ta on LGBT+ noore silmis usaldusväärne ja sellest noorest hooliv täiskasvanu. Paljud LGBT+ noored tunnevad end ebaturvaliselt ka teatud ruumides, nagu garderoob ja tualettruumid, ning ainetundides, näiteks kehalises kasvatuses, mis võib omakorda viia tunnist või koolist puudumiseni, mistõttu võib õpilase haridustee katkeda.

Õpetaja üheks ülesandeks on «toetada õpilaste loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda», mis eeldab avatust, mõistmist ja turvalise keskkonna loomist. Vältimise ja halvustamisega saab vaid noorele kahju teha

Seaduse järgi on koolil kohustus tagada õpilastele turvaline keskkond, kuid paljude haavatavate noorte jaoks ei vasta see tees tegelikkusele. Samas on noortel koolikohustus, mis tähendab, et neil ei ole õigust kooliskäimisest loobuda ning nad peavad sellesse keskkonda jääma. Kui töötaja tunneb end tööl ebaturvaliselt, saab ta sellest rääkida vastutava isikuga, ning kui probleemi ei lahendata, on tal õigus ja vabadus sellelt töökohalt lahkuda. Kuid kes vastutab koolis sellisel juhul? LGBT+ inimesed on õpetajatelt kuulnud, et nad küll peavad ka keerulisemate teemade arutamist oluliseks, kuid tunnevad puudust koolijuhtide toetusest. Koolijuhid soovivad oma õpilastele küll head, kuid kardavad väljaastumisega lapsevanemate pahameele sihtmärgiks saada. Mitme intsidendi puhul on ühendust võetud haridusameti ja haridus- ja teadusministeeriumiga, kuid siis on vastused olnud lühidad ning selget vastutust noorte ees neis võetud ei ole.