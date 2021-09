Hariduslike erivajadustega laste Pärnu Päikese koolile pannakse nurgakivi

Rõugu 8a rajatav Päikese kool on põhikool, kus õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Koolis õpivad lapsed, kellel on üldjuhul lisaks hariduslikele erivajadustele ka meditsiinilised erivajadused ning kellele tavakool ei suuda lapse puudespetsiifikast lähtuvat õpet pakkuda.

Uus põneva kärjekujulise arhitektuuriga koolimaja on Pärnu Päikese kooli direktori Marju Trumsi sõnul enamat kui lihtsalt õppehoone. See on kompetentsikeskus, mis täidab Päikese kooli kõige olulisema eesmärgi: loob toimetuleku- ja hooldusõppekava õpilastele hariduse omandamiseks ning toetavate teenuste pakkumiseks sobivad võimalused.

72,5 meetrit pikk ja 33,2 meetrit lai uus koolimaja on ühekorruseline ja mõeldud 50 õpilasele. Hooneplaan moodustub kärjekujulistest moodulitest, mille kesksed osad (saalid) on kõrgemad. Klassiruumide sissepääsud on planeeritud nii, et kahe klassi peale oleks üks sissepääs, peauksest sisenedes avanevad saal ja söögisaal, mida on võimalik omavahel ühendada.