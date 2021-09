TLÜ professor Rein Raud avaldas mahuka uurimuse olemise voost

Raamatu andis välja kirjastus Polity ja see kannab pealkirja «Being in Flux» (Olemise voog), teatas Tallinna ülikool.

Autori sõnul on see tema püüdlus mõista, mis eksisteerib, mis mida tähendab, kuidas me oleme teadlikud asjadest ja miks on inimese vaade universumile mitte ilmtingimata ainus õige.