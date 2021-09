Äsja avaldatud OECD haridusstatistika kogumik Education at a Glance 2021 keskendub võrdsetele haridusvõimalustele ning osutab, et ka õppijate sugu, sotsiaalmajanduslik taust ja päritoluriik mõjutavad õppe tulemuslikkust ja õpiteede valikut. Eraldi vaadeldakse meetmeid, mida riigid on rakendanud Covid-19 kriisis, et tagada võrdsed võimalused ka kontaktõppe katkestuste ajal.