«Kaasaegne kool on ka kogukonnakeskus, mis pakub erinevaid ühistegevuse võimalusi nii koolis sees kui selle ümber. Võistlust korraldades seadsime eesmärgiks, et uuenenud Kadrina keskkool võimaldaks viia läbi erinevaid õppetegevusi, soodustaks nüüdisaegse õppemetoodika kasutuselevõttu, pakuks erinevaid paindlikke õppimis-, liikumis- ning suhtluskeskkondi,» ütles žürii esimees, Kadrina volikogu esimees Madis Viise.

Žürii hinnangul on võidutöö arhitektuur tugeva kontseptsiooniga. Kinnistule oskuslikult paigutatud arhitektuurilahendus haakub kenasti kontekstiga ning suhestub laiema ümbritseva piirkonnaga. Võidutöö peamine idee on hoone perimeetri kujundamine ühekordsena, mis vähendab visuaalselt ehitise mahtu ning tagab selle ümber inimmõõtmelise ruumi. Keskne õppeplokk on kavandatud kelpkatusega ja kahekordsena, mis aitab hoone üldmulje hoida võimalikult madala peites samas sellesse ka spordisaali.

Kooli peasissepääs paigutub Rakvere tee poolsele küljele, sidudes uue sissepääsu olemasoleva jalakäiguteega. Sissepääsu fuajee paikneb uue ja vana hoone vahelises ruumis, ühendades mõlemad hooned tervikuks. Sümpaatne on algklasside eraldi toimimine esimesel korrusel; neil on ka omaette riietusruum ning oma otsepääsud sööklasse ja võimlasse. Valgusküllane aatrium on mõeldud kasutamiseks ka ürituste ajal. Rattad saab parkida varju alla. Söögisaali võib vajadusel laiendada õue, varikatuse alla. Söökla ise paikneb veidi eraldatult, kuid on nii lihtsalt juurdepääsetav nii ülevalt kui ka alt.