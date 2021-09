Eesti välistudengitele jagatakse riiki tutvustavaid infomaterjale

Et lihtsustada tudengite sisseelamist ja Eestiga kohanemist, said üliõpilased Study in Estonia ning mitmeid teisi riiki tutvustavaid tervitus- ja sisseelamismaterjale, teatas haridus- ja noorteamet.

Alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv suurem kui eelmisel aastal, mil alustas tasemeõppe õpinguid 1450 välisüliõpilast. Täpne tänavu Eestisse jõudnud tudengite arv selgub esimeste sügiskuude jooksul. 2020/2021. õppeaastal õppis Eestis kõrgkoolides tasemeõppes kokku 5236 välistudengit.

Tervitusmaterjalide seas on sel aastal trükis «Ellujäämisjuhend rahvusvahelistele üliõpilastele» (Survival Guide for International Students), mis annab ülevaate Eesti majandusest ja ühiskonnast, infot tervishoiuteenuste ning Eestis töötamise kohta, aga ka Eestis reisimisest ja vaba aja veetmise võimalustest. Samuti said värsked tudengid materjale Erasmus+ mobiilsusskeemide kohta, Eesti Teadusagentuuri algatuselt Research in Estonia infot Eestis teaduse tegemise võimalustest ning EASi e-residentsuse ning Eesti turismiinfo Visit Estonia materjale.

«Välistudengitele jagatavad tervituskotid loovad neis tunde, et nad on siia riigi poolt oodatud ja teretulnud. Meie eesmärk ei ole välistudengeid ainult siia õppima kutsuda, vaid tekitada neis side Eestiga, et pärast lõpetamist sooviks nad vilistlasena ka Eesti heaks rakendada - olgu see siis näiteks mõnes ettevõttes või ka teadusasutuses,» rääkis Study in Estonia turundusspetsialist Triinu Lillepalu.

Tervitusmaterjale said oma välistudengitele jagada kõik ingliskeelsetele õppekavadele tudengeid vastu võtvad Eesti kõrgkoolid – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Tartu Ülikool. Uue kõrgkoolina pakub ingliskeelset tasemeõpet ka Eesti Lennuakadeemia.

Study in Estonia tegevused on peamiselt seotud välistudengite Eesti kõrgkoolidesse värbamise ning Eesti tööturu võimaluste tutvustamisega.