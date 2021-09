Tartu Ülikoolis alustasid õpinguid uued talendid

Nimelt on Tartu Ülikooli Sihtasutus pannud välja 10 000 euro suuruse stipendiumi kolmele Tartu Ülikooli õppima asunud andekale gümnaasiumilõpetajale, kes on edukalt esinenud rahvusvahelistel olümpiaadidel. Stipendiumifondi toetavad Tartu linn, Tartu Mill AS, OÜ Playtech Estonia, AS Olerex ja OÜ Tarmetec, kes allkirjastavad Tartu Ülikooli Sihtasutusega sõlmitava koostöölepingu.