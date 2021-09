Apollo heategevuskampaania: aita koolid kiusamisvabaks!

«Unistame, et kõik Eesti koolid läheneksid kiusuennetusele tõenduspõhiselt ja süsteemselt. Paraku ei ole meil võimalik vajalikus tempos uutesse koolidesse laieneda. Pakume koolidele mahukat tuge, et programmi rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne, kuid see on kulukas ja meie eelarve väike. Just seetõttu on meil hea meel, et leidub suure südamega inimesi ja ettevõtteid, kellega koos saame luua suure muutuse, et Eesti laste kooliaeg oleks turvalisem ja õnnelikum,» sõnas Ingi Mihkelsoo, SA Kiusamisvaba Kool koostöösuhete juht.