Ligi 5000 õpetajat ja õpilast rändavad ajas tagasi iseseisvuse taastamise aega

Õpilased kannavad ajastukohaseid riideid. Koolimajas toimuvad ajastutruud tunnid, puhvetis toimub arveldamine sularahas ning vajalik on talongide olemasolu. Valminud on näitus, millega tutvustatakse iseseisvumise taastamise aegseid esemeid, rõivaid, fotosid, ajalehti, mänguasju jne. Iga tunni alguses vaadatakse õpilaste poolt tehtud videoid, kus tuuakse vaatajateni laulva revolutsiooni hõng. Ennelõunal viiakse läbi Balti kett (kell 10.10-10.40) ning pärastlõunal (kogunemine algab kell 12.45) esineb staadionil toimuval (öö)laulupeol Ivo Linna ja Antti Kammiste.

Audentese Erakool on oma ajarännaku ette valmistanud koostöös Eesti Rahva Muuseumiga, kus lavastatakse eelkõige 1991. aasta sündmuseid. Töötubades valmistatakse oma meelsuse näitamiseks plakateid, saadetakse telegramm olukorrast kodustele, õpitakse kuidas ülesehitada turumajandust, aga ka seda kuidas kitsastes oludes edukalt toime tulla ja Eesti riik õitsengule juhtida. Pärast töötubasid kogunetakse aulas, kus saadakse teada, et Ülemnõukogu on Eesti iseseisvuse taastanud, järgneb solidaarsusketi moodustamine, kus kantakse omavalmistatud loosungeid ning saadetakse soovid inimestele, kes elavad Eestis 30 aasta pärast.