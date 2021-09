Eesti noored pürgivad Euroopa parimateks kutsemeistriteks

Tänavune EuroSkills 2021toimub 22.-26. septembril Austrias Grazis, kus 38 kutsealal on võistlemas 400 andekat noort üle Euroopa. Eestit läheb esindama 17 noort 14 võistlusalal: ehitusviimistlus, keskkonnatehnika lukksepp, müürsepp, plaatija, keevitaja, veebiarendaja, graafiline disainer, kokk, restoraniteenindaja, vastuvõtu administraator, sõiduautotehnik, rätsep, maastikuehitaja ja ettevõtlus. Kolme viimase ala puhul on tegu paarisvõistlusega.

Võistlema minevaid noori ühendab see, et nad kõik on oma erialast sisse võetud ja tegutsevad kirega. «Maastikuehituse juures paelub mind kõik. Saan oma kätega luua seda, mis ühes aias olema peab. Võtan oma eriala kui hobi ja sellest tingituna töö lausa lendab käes,» rääkis maastikuehitaja Kerli Väinsar.

Oma tööd armastab ka ehitusviimistleja Katrin Ansper. «Mina valisin ehituse, kuna soovisin, et minu töö oleks nõutud ka aastakümnete pärast. Ehitus on ja jääb. Lisaks on ehituses palju suundi ja võimalusi end täiendada. Viimistlejana on minu eesmärgiks luua silmailu pakkuv, kauakestev ja kvaliteetne tulemus. Võib öelda, et olen muutunud selle erialaga perfektsionistiks,» tõdes Ansper.