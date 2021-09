Ekspert eetris ⟩ Kersten Kattai: «Omavalitsus - kas ikka oma?»

Uute kohalike omavalitsuste sünnist on nüüdseks möödas neli aastat. Kersten Kattai hinnangul võtab uue valla tunnetuse kujunemine vähemalt kaks valimisperioodi, seega ei ole praegused omavalitsused nende elanikele ehk veel päris «oma». Samuti on kohalike valimiste eelne valimisdebatt alati väga omavalitsuste keskne, oleks hea käsitleda ka laiemaid valitsemiskorralduse ja poliitiliste suundade küsimusi.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega just täna aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas olulisem kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks olgu riigi või inimese tasandil on vaja tõenduspõhisust.