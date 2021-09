Doktorant otsib ideaalset loomemajanduspoliitikat

Hoolimata sellest, et paljud linnad ja riigid on loomemajanduse poliitikaid rakendanud, on ainult üksikutes varasemates uuringutes püütud mõista, milles seisnevad loomemajanduse poliitikate põhimõttelised erinevused.

Ühe olulise järeldusena võimaldavad ideaaltüübid väita, et loomemajanduse diskursuse teke on muutnud linnade poliitikat sarnasemaks. Samas näitas teine uurimistulemus, et linnad ei kipu olema «puhast» tüüpi, vaid pigem kombinatsioon kahest ideaaltüübist. See jällegi viitab sellele, et sotsiokultuurilised ja institutsionaalsed tegurid mängivad (sama) olulist rolli linna loomemajanduspoliitika kujunemisel.