Doktorant arendas välja loomemajanduse poliitikate ideaaltüübid

Hoolimata sellest, et väga paljud linnad ja riigid on loomemajanduse poliitikaid rakendanud, on ainult üksikutes varasemates uuringutes püütud mõista, milles seisnevad loomemajanduse poliitikate põhimõttelised erinevused. Doktoritöös analüüsitud Euroopa linnade loomemajanduse poliitikad võimaldasid tuvastada kolm karakteristikut (loomemajanduse poliitika fookus või eesmärk, rakendatavate meetmete tüüp ja koordinatsiooni struktuur), mis määratlevad erinevused linnade loomemajanduse poliitikates. Nende karakteristikute baasilt arendas doktorant Külliki Tafel-Viia välja loomemajanduse poliitikate ideaaltüübid: (1) uue näoga linn, (2) kultuuriline loov linn, (3) loomemajanduse ettevõtluslinn. Ühe olulise järeldusena võimaldavad loodud ideaaltüübid väita, et loomemajanduse diskursuse teke on muutnud poliitikaid linnades sarnasemaks. Samas jällegi teine uurimistulemus näitas, et linnad ei kipu olema „puhast“ tüüpi, vaid pigem kombinatsioonid kahest ideaaltüübist. See jällegi viitab sellele, et sotsiokultuurilised ja institutsionaalsed tegurid mängivad (sama) olulist rolli linna loomemajanduspoliitika kujunemisel.