Väliseesti lapsed alustavad uut õppeaastat Üleilmakoolis

Haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson märkis, et Üleilmakool pakub suurepärast võimalust õppida eesti keelt, kirjandust ja teisi õppeaineid eesti keeles, et hoida ja parandada laste eesti keele oskust välismaal elamise ajal ning soodustada Eestisse tagasipöördumist tulevikus. «Üleilmakooli õpetajate tehtud töö tagab lastele hea emakeeleoskuse, mis on väga oluline lapse eesti identiteedi kujunemisel. Eelmise õppeaasta lõpuks on pöördunud Eestisse tagasi 25 last, kes õppisid vähemalt ühe õppeaasta Üleilmakoolis. Seal omandatud eesti keele oskus ning teadmised on suureks toeks õpingute jätkamisel Eestis,» ütles Adamson.

Üleilmakooli juht Helja Kirber lisas, et lapsevanemad on andnud tagasisidet, et üldjoontes on programm hästi koostatud ja õppematerjalist koorub tihti välja sõnu, mis pole aktiivses sõnavaras, ja teemasid, mida üle arutada. Veebitunde peetakse heaks ja vajalikuks, sest keeleõppija saab ise rääkida ja tekib elav suhtlemine, mis kuulub keeleõppimise juurde.

Põhikooliealistel õpilastel on e-kursustel võimalik õppida eesti keelt ja kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, Eesti geograafiat ja matemaatikat kokku 29 erineval kursusel. Kõige rohkem õpitakse eesti keelt, paljud õpilased õpivad mitmel kursusel. Populaarsed on eesti keele kui võõrkeele kursus ja 16-26aastaste noorte eesti keele kursus, mida viiakse läbi koostöös Üleilmse Eesti Noorte Võrgustikuga. Väga paljud pered soovivad lisaks kirjalikule kursusele Haridus- ja Noorteameti Moodle`i õpikeskkonnas ka individuaalseid veebitunde ja õppeaasta jooksul korraldatakse erinevatele rühmadele videokohtumisi. Õpetajad on Kadi Kivilo, Lee Laurimäe, Tiina Maripuu, Kerttu Maripuu, Helja Kirber, Piret Rannast, Sirje Sild, Karolina Antons, Kaari Rodima, Maibritt Kuuskmäe, Kerli Liksor, Liina Särkinen, Aet Sarv, Leelo Kivirand ja Virge Juutila.

Üleilmakoolis on õpilasi Austraaliast, Uus-Meremaalt, Argentiinast, Jaapanist, Ameerika Ühendriikidest, Liibanonist, Araabia Ühendemiraatidest, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Norrast, Suurbritanniast ja Šveitsist ning peaaegu kõigist Euroopa Liidu riikidest.