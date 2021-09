Pealinna klassijuhatajad said oma aasta

«Olen kuulnud ütlemist, et 21. sajand olevat kahjuks üksildaste hingede sajand. Klassijuhataja töö on täpselt vastupidise suunaga – eesmärk on jõuda selleni, et ükski õpilane ei tunneks ennast üksinda, et klass oleks nagu perekond,» tutvustas oma tööd Tallinna Saksa Gümnaasium, 11.c klassijuhataja Anu Kušvid. Tema kolleegi Haabersti Vene Gümnaasium, 1. klassi klassijuhataja Tamara Tšamjani sõnul oli alguses õpilaste konflikte raske lahendada kartuses midagi valesti teha. «Pelgasin ka lastevanematega kontakti luua, kuna kõik inimesed on erinevad ja igaühele oli vaja leida sobiv lähenemine. Kuid juba esimese kuu jooksul sain aru, et pole midagi hullu,» sõnas Tšamjan.