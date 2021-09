Startis kood/Jõhvi esimene lend

President Kersti Kaljulaid tunnustas algatust: «kood/Jõhvi asutajad nägid probleemi, puudust – ja lihtsalt võtsid kätte ja lahendasid ära. Vägev! See ongi puhas 21. sajandi mõtlemine. Just siin, Ida-Virumaal on järgmise mitmekümne aasta võimsaim arengupotentsiaal ja tegusad inimesed saavad kohalikke väljakutseid lahendama hakata juba täna.»

«Haridusmaastik on muutumas. Õpetamise asemel on vaja rõhuda õppimise tähtsusele. Kui sa oskad iseseisvalt õppida, siis see oskus tuleb kasuks igas eluvaldkonnas,» ütles president Kaljulaid.

Tavapärase lindilõikamise asemel avas president kooliaasta koodirea kirjutamisega.

«Kool on ametlikult alguse saanud ning lõpuks ometi on koridorid täitumas meie oma kood/Jõhvi esimese lennuga. Võimas on näha esmakordselt üheskoos üle kahe saja motiveeritud õpilase,» sõnas koolijuht Karin Künnapas.

Künnapase sõnul aitab kool lahendada IT-sektori tööpuudust. «Järgmisest aastast võtame vastu 400 õpilast ning alustame vastuvõtuprotsessiga juba jaanuaris,» ütles ta.