Sel aastal valiti Pallase tekstiiliosakonna kandideerijate seast finaali neljanda kursuse üliõpilased Liisi Tamm ja Anett Niine koostöös b210 arhitektidega valminud projektiga RÜÜRUUM. RÜÜRUUM on toode, mis ühendab arhitektuuri ja rõivavormi ning pakub lahendust nii avatud suhtlemiseks kui üksiolemiseks. Tänu naturaalsele lambavillast viltmaterjalile loob RÜÜRUUM kandjale sooja ja turvalise keskkonna. Arhitektuuribüroo b210 tellimusel valminud mitmefunktsiooniline lahendus on kuni 21. novembrini eksponeeritud Eesti Arhitektuurimuuseumis näitusel «Majad, mida me vajame».