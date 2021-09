Nutikate koodikirjutajate tunnustamiseks tähistatakse üleilmset programmeerimispäeva

Finantstehnoloogia ettevõtte Bondora programmeerijate ja Victoria Villigu eestvedamisel on valminud tasuta e-õppe kursus, mille käigus võib igaüks õppida samm-sammult, kuidas teha valmis päris oma mobiilirakendus. «Harpi äpikooli tegime eelkõige põhikooli noortele, sest just selles haridusastmes on Eesti IT hariduse üks lünkadest. Tegemise käigus saime muidugi aru, et selle abil võib õppida progema igaüks olenemata vanusest või taustast,» selgitab üks Harpi loojatest, Kairo Kraaner.

«Igaühes meist võivad olla peidus progejale vajalikud oskused – ühe rakenduse valmis tegemine aitab need üles leida või siis kinnitada, et oled parem milleski muus. Ka see teadmine on tähtis, eriti siis kui alles otsid oma võtit tulevikku,» leiab Victoria Villig, kes tegi Harpi kõneisikuna õppe läbi.

Harpi e-õppe kursus koosneb 17st sammust, mille igat etappi aitab läbida juhendav video.

Äpi tegemise protsessis õpitakse uutmoodi õppima ja ehitama kui muidu argielus kombeks. Harpi projekt ei sea piire osalejate vanusele või varasemale oskuspagasile. See on ka suurepärane toetav õppematerjal, mida kasutada huvihariduses või täiendõppena IT-õppe tundides üldhariduskoolides. Harpi e-õppe kursus on leitav veebilehelt www.harpi.com.

Programmeerimispäeva hakati tähistama juba 2007. aastal eesmärgiga tuua vähetunnustatud ametile suurem tähelepanu. Tänu tehnoloogiafirmade kiirele kasvule ja üleilmsele tehnoloogilisele arengule on ajapikku programmeerimispäeva tähistamise olulisus kasvanud. 256. päev valiti ligi 15 aastat tagasi välja, et kuupäeval oleks tähenduslik seos nii kaheksabitilise baidiga kui programmeerijate jaoks olulise numbri kahega.