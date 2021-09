Noorteühendused kutsuvad õpilasi üles valimisdebatte korraldama

«Kohaliku omavalitsuse tasandil on noortel tihti palju kergem kaasa rääkida kui riiklikus poliitikas, sest noored näevad, millised probleemid vajavad kodukohas lahendamist, kuid valimiste eel keskenduvad poliitikud pigem vanemale elanikkonnale, kuna nad on aktiivsemad valijad. Seetõttu on oluline, et igas vallas toimuks vähemalt üks debatt, mille fookuses on noorte vajadused ja huvid ning mis annaks noortele võimaluse tutvuda erinevate platvormide ja kandidaatidega,» selgitas üleskutse eesmärki Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos.

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhi Anette Viini sõnul ei anna tänane kooliharidus valimiste osas piisavalt teadmisi. «Ühiskonnaõpetuse tundide maht on piiratud ning noorte osalusvõimalustest ja valimistest on väga vähe juttu. Samas on kool koht, kus saab enne valimisi neutraalses keskkonnas valimistest rääkida ning kandidaate tutvustada.»

Roosi sõnul tohib koolides valimistest rääkida ja debatte korraldada, kuid oluline on järgida haridusasutustele mõeldud valimiste head tava. «Oleme koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning õiguskantsleri kantseleiga välja töötanud hea valimistava dokumendi, mis on haridusasutustele käsiraamat, kus on selgitused, kuidas valimiste ajal käituda ja milliseid põhimõtteid järgida. Selle baasil on võimalik tagada poliitiliselt erapooletu keskkond, kus noori harida ning neile kandidaate ja platvorme tutvustada.»

Selleks, et debattide korraldus sujuks võimalikult hästi, on koostatud kõigile huvilistele juhendmaterjalid, mille hulgast leiab debatil käsitletavate teemade ideed, debati korraldamise juhendi, tutvustava slaidiesitluse põhja ning ka teiste valimistegevuste korraldamise juhendi.

Lisaks on ENL ja EÕEL igati valmis nõustama korralduse osas ning vajadusel aitama modereerimisega. Õpilasesindustel, osaluskogudel ja teistel koolipere liikmetel, kes on debati korraldamisest huvitatud, palutakse oma huvist märku anda vastava ankeedi kaudu.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril ning teist korda ajaloos on võimalik valimistel oma hääl anda ka 16. ja 17. aastastel noortel.