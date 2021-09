Teisipäevast algavad 4. ja 7. klasside e-tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Tänavused tasemetööd pakuvad hea võimaluse teada saada, kas ja milliseid õpilünki on eelmise õppeaasta erakorraline olukord õppetöös - kontakt-, hübriid- ja distantsõppeperioodide vaheldumine õpitulemustele tekitanud. Selle info põhjal saavad õpetajad lähtuvalt õpilaste vajadustest just talle täiendavat tuge pakkuda.

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks tänuväärne enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, mis teemadega on vaja veel tööd teha ning mis valdkondades ollakse juba väga edukad.

Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda. «Koolide huvi e-tasemetöid teha on suur ja kõigil soovijatel on selleks ka võimalus. Ühe õppeaine tasemetöö toimub mitmel järjestikusel päeval. Tasemetööd viime läbi Eksamite Infosüsteemis (EIS) ning viimastel nädalatel olemegi koolitanud ja nõustanud veebiseminaridel tasemetööde teemadel nii koolijuhte kui õpetajaid,» rääkis Püüa ning rõhutas, et tasemetööde tegemise juures tuleb kindlasti tähele panna seda, et pärast töö sooritamist õpilastele ja õpetajatele EISi kuvatav tagasiside aitab küll tuvastada võimaliku õpilünga, aga seda lünka tasandab õpilase või klassi vajadusi arvestavalt muudetud järgnev õppetöö.