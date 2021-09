Tallinnas saab esmaspäevast esitada taotlusi ranitsatoetuseks

«Iga lapsevanem teab, et lapse koolitee algus toob kaasa märkimisväärseid kulusid. Esimesse klassi astuval lapsel on vaja kõike uut alates pinalist ja pliiatsitest, lõpetades ranitsa ja spordiriietega. Kindlasti on lapse esimesse klassi minek perekonna jaoks eriline aeg, ent ka suur väljaminek. Seega on Tallinna linn otsustanud ranitsatoetust korraga välja maksma hakata, et lapsevanemate rahalist koormust kooli alguses leevendada,» ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.