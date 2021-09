Noored Kooli alustab seni suurima lennu värbamist

Noored Kooli värbamisjuhi Gerda Urrese sõnul otsitakse programmi inimesi, kes on teistele eeskujuks. «Meile on oodatud missioonitundega inimesed, kes hoolivad haridusest ja ühiskonnast meie ümber,» rääkis Urres.

Ta lisas, et programmi värvatakse inimesi, kes usuvad muutuste võimalikkusesse ning julgevad võtta vastutust, et vähendada hariduslikku ebavõrdsust. «Akadeemiliselt võimekad ülikoolilõpetajad ja eestvedamiskogemusega karjäärimuutjad, tulge ja andke oma panus paremasse tulevikku,» ütles Gerda Urres.

Esmaspäeval alanud värbamiskampaania üheks näoks on Noored Kooli programmi viienda lennu vilistlane ja tuntud investor Kristi Saare. Tema soovitas kandideerida arenguprogrammi kõigile maailmaparandajatele. «Kui sa usud, et suudad maailma enda ümber paremaks muuta, siis on haridus väga hea alguspunkt. Haridussüsteemi sukeldudes sa näed, kuidas suured suundumused on omavahel seotud, ja teiselt poolt sa näed konkreetsete õpilaste peal, kuidas sinu panus saab päriselt elusid muuta,» jagas oma kogemust Kristi Saare.