Kaugõppesse liikumist toonud koolid ja õpetajad said tunnustuse

Kaugõppeaasta tegija tiitli said inimesed ja koolid, kes kaugõppe ebaselges olukorras uute, sageli enneolematute lahendusteni jõudsid ja sedasi liikumist sisaldavad tegevused koolitundi, vahetundi ja vabasse aega tagasi tõid. «Väga palju rõõmu tegi see, et kui päris vahetunnid katkesid, hakkasid kooolid hakkasid ise aktiivseid vahetunde leiutama, et lapsed ikka toolilt püsti meelitada. Näiteks üks põhikool vedas eest tervet seeriat liikumisvahetunde, kus lisaks kooliperele näitasid tegevusi ette ka kohalikud tuletõrjujad, politseinikud, linnapea, naaberkoolide õpetajad, lasteaialapsed ja isegi kaks kassi,» rääkis Kull.