Keenia ülikool ja EKA asuvad tekstiilijäätmete probleemi lahendama

Lisaks käivitus projekt, mille raames õpetatakse kohalikele naistele disainialaseid ja tehnilisi teadmisi, mis aitaks lahendada Aafrikasse imporditud tekstiilijäätmete probleemi. Kunstiakadeemia ja Keenia pealinnast Nairobist 300 kilomeetrit loodes asuv Moi ülikool kuulutasid laupäeval välja pikaaegse koostöö leidmaks lahendusi Euroopast Aafrikasse saadetavate tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ringlusse võtuks. Selleks kavatsevad ülikoolid kasutada väärtustavat taaskasutust ja ümbertöötlust.

«Tekstiilijäätmete näol on tegemist probleemiga, mis on ka kohalikul tasandil aina enam fookuses,» sõnas EKA jätkusuutliku disaini ja materjalide labori (JDML) ringdisaini teadussuuna juht vanemteadur Reet Aus. Tulevikus on kavas ka Moi ülikooli juurde luua JDML-i filiaal, mis toetaks EKA teaduspõhiseid uurimusi ja kõrghariduse koostööprojekte.

«Partnerlus Moi ülikooliga loob tugeva silla ühisteks teaduse arendustegevusteks, mis keskenduvad selles valdkonnas lahenduste leidmisele,» ütles Aus ja lisas, et kahel ülikoolil on üksteist täiendavaid tugevusi. «Moi ülikoolil on suur tehnoloogiapark, lähedased sidemed kohaliku tööstusega ja ekspertiis, EKA panustab põhjalike teadmistega ringmajandusest ja disainiõppega.»

Ühtlasi lansseeriti visiidi raames JDML-iga seotud ühe aasta pikkune arengukoostööprojekt, mille sihtgrupp on Nairobi slummides elavad naised. JDML-i projektijuht Maria Kristiin Peterson ütles, et programm õpetab kohalikele Keenia naistele praktilisi disainioskusi ja tehnilisi teadmisi, et nad saaksid väärtustava taaskasutuse meetodil kodulinna kogunevaid tekstiilijäätmed uuesti ringlusse saata ning luua neist uusi disaintooteid.

«Projekti tegevusi saadab dokumentaalfilmi võttegrupp, kes jäädvustab Aafrikasse sissetoodud tekstiilijäätmete teekonda. Hiljem toovad nad vaatajateni inspireerivaid lugusid Keenia naistest, kes viivad Läänest saabuva tekstiiliprügi tagasi moeareenile,» sõnas Peterson.

Tegemist on pilootprojektiga enne Moi Ülikooliga koostöö käivitamist. Viiepäevase visiidi raames külastati ka Nairobis asuvat ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) peakontorit ning kohtuti kohalike moe- ja tekstiilitööstuse ettevõtetega.

Kunstiakadeemiat esindasid visiidil lisaks Reet Ausile ka JDML-i projektijuht Maria Kristiin Peterson.