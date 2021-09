Koolipsühholoog: kiusajale «paugu kirja panemine» ei taga kiusuvaba kooli

Karistamise mõju on ajutine

Küll olen veendunud, et kui piirdume ainult kiusaja karistamisega, ei ole meil lootustki koolikiusamist märgatavalt vähendada, rääkimata selle täielikust välja juurimisest. Karistuse hirmuga võime me küll inimese kiusamistahte ajutiselt kaotada, kuid probleemi tuumani me sellega ei jõua – piisava aja möödudes karistuse hirm hajub ning motivatsioon kiusata muutub taas tugevamaks.

Mida peaksime siis tegema, et kiusaja «ümber kasvatada»? Kui me suudame inimese panna tahtma ise käituda paremini just sisemise motivatsiooni tõukel, siis oleme juba astunud suure sammu õiges suunas. Uuringud on näidanud, et väline motivatsioon on palju lühiajalisem ning selle mõju kestab vaid seni, kuni eesmärk on saavutatud: peale telefoni kätte saamist ei ole enam põhjust õpingutes pingutada. Sisemise motivatsiooni mõju kestab palju kauem, sest heaolutunnet on võimalik saavutada korduvalt ning see motiveerib inimest pikaajalisemalt. Seega, kui meil on inimese kiusamise tahet võimalik asendada tahtega empaatiliselt käituda just selle abil, et see tekitab talle parema tunde kui kiusamine, on sellel palju tugevam mõju.

Inimene on sotsiaalne loom ning õpib käitumist eeskuju alusel, millest ka ütlus «laps teeb nagu ta näeb, mitte nagu talle öeldakse». Üheks võimaluseks lapse käitumise sisemist motivatsiooni muuta ongi talle positiivse eeskuju pakkumine. Lasteaia- ning algkoolilastele on suurimaks eeskujuks lapsevanemad ise, seega on just neil kõige lihtsam õpetada lapsele empaatiat ning oskust luua positiivseid suhteid. Kui aga laps kogeb koduses keskkonnas vaid tülitsemist, kriitikat ning karistust, ei olegi tal võimalik omapäi aru saada, et on olemas ka teisi variante. Positiivse eeskuju andmiseks on vaja mõista, mida see täpselt tähendab. Tuleb esitada endale küsimuse «kuidas ma tahan, et mu laps käitub?» ja selle küsimuse vastusest peabki ka ise juhinduma.

Kuid mis juhtub, kui lapsevanema püüdlustest eeskuju abil lapse käitumist juhtida jääb väheks ning tekib tunne, et ükskõik kuidas ei üritaks, siis laps tuleb ikka koju märkusega, et on teist last löönud või muul moel kiusanud? Siinkohal on väga oluline koostöö lapsevanema ning koolipersonali vahel. Psühholoogi ning sotsiaalpedagoogi pädevuses on lapsele alternatiivsete käitumismustrite õpetamine, kuid neid käitumismustreid peab toetama ka kodune keskkond. Kooli tugispetsialistide ning klassijuhataja ja õpetajaga koostöös on võimalik tihti ka kõige keerulisematele olukordadele lahendus leida, kuid sellele on mitmed eeldused – olukorrast peavad olema kõik osapooled teadlikud, kool ning kodu peavad omavahel avatult suhtlema ning mis kõige-kõige tähtsam, probleemi ei tohi suhtuda kergekäeliselt.

Lapsel on noores eas vaid paar usaldusisikut, üheks neist heal juhul ka õpetaja. Liiga palju olen kuulnud laste ja praeguseks täiskasvanud inimeste käest, kuidas õpetaja või lapsevanem käskis lapsel oma mured ise ära lahendada või siis on olukord piirdunud sellega, et õpetaja ütles kiusajale paar korda «ära rohkem nii tee» ning sellega asi lõppes. Kui õpetaja või lapsevanem tunneb, et lapse käitumist üksi muuta ei saa, ongi koostöö kõikide osapoolte vahel meeletult oluline – kui keegi (ja siinkohal ei mõtle ma vaid kiusatavat), jääb oma murega üksi, on positiivse lahenduse leidmine keeruline.

Kokkuvõtteks: peame olema valmis vaatama ise peeglisse ning selgusele jõudma selles, mis on meie enda roll lapse arengul. Me peame olema ise motiveeritud last toetama, teda ära kuulama ning talle abi pakkuma enne, kui lapses tekib tahe astuda kiusaja rolli. Kui me suudame seda teha lapse arengus õigel hetkel, siis usun, et kunagi on kindlasti küsimusele, kas on üldse võimalik, et koolikiusamine täielikult kaoks, vastus jah.