Väliseestlaste stipendiumi toel alustab Eestis õpinguid kuus noort

Viis stipendiumit läheb tasemeõpingute toetamiseks ning üks aastase eesti keele õppe toetamiseks. Väliseestlaste stipendiumiprogramm on jätk 2014.-2020. aastal väldanud rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammile.

Haridus- ja noorteameti rahvusvahelistumise osakonna stipendiumite vanemspetsialist Marilyn Fridolin märkis, et uuenenud programmi esimest taotlusvooru iseloomustab mitmekesisus: taotlejaid oli kokku seitsmest riigist ning kõik kuus stipendiaati on vähemalt viimased kümme aastat oma elust erinevas riigis veetnud. «Varasematest aastatest mitmekesisem pilt avaneb ka ülikoolide valikul – Tartu Ülikool on jätkuvalt kõige populaarsem valik, kuid õpinguid alustatakse ka Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Teeninduskoolis,» lisas Fridolin.