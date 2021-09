Keeletoimetaja kutse pälvis kolm inimest

Kutseeksam koosnes kolmest osast: teksti toimetamine arvutiekraanil, teksti korrektuur paberil ja vestlus. «Kutseeksam oli tõepoolest päris raske, aga õpetas palju. Iga päev tekste toimetades tuleb ikka ette, et mõnda peab väga hoolega parandama, kuid nii vigast teksti kui eksamil polnud ma varem näinud. Mõtlesin, kas keegi on tõesti selle päriselt kirjutanud, ja leidsingi ühelt kodulehelt,» kommenteeris värskelt kutse saanud Postimehe keeletoimetaja-korrektor Piret Joalaid ja lisas: «Kõik avalikud tekstid tuleks lasta keeletoimetajal üle kontrollida, sest kogenud silm on alati kasuks.»

Keeletoimetaja kutse on varem saanud Killu Mei, Airi Männik, Kärt Normann, Külli Pärtel, Riina Reinsalu, Kristel Ress, Margit Ross, Eva Saul ja Ann Siiman. Kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit, mille liikmete hulka kuulub kümme kutselist keeletoimetajat.

Ehkki praegu on kutseliste keeletoimetajate arv veel väike ja nad on enamasti juba niigi nõutud ja hõivatud, on keeletoimetajate liidu eesmärk jõuda selleni, et nii avalik kui ka erasektor hakkaks tulevikus eelistama töölevõtmisel kutselisi keeletoimetajaid. «Selline toimetaja annab tööandjale kindluse, et tema tekstid käivad läbi hoolika silma alt ja on lõpuks selged, lihvitud ja sihtrühmale sobivad,» lisas Mäekivi.