Kuressaare Vanalinna kool saatis kaheksandikud eneseisolatsiooni

Direktor Tõnu Erini sõnul saadeti eilsest lihtsustatud eneseisolatsiooni üks kahest paralleelklassist. «Kuna meil puudub hetkel õpilastele mõeldud süljetesti tegemise võimekus, siis saadeti koju need lapsed, kes pole vaktsineeritud või haigust viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud,» ütles Erin.

Neil õpilastel, kes ei taha end testida lasta, tuleb täielikus eneseisolatsioonis viibida 17. septembrini. «Kuna meil on homme iseseisva õppe päev, siis tuleb koolist eemal viibida järgmise nädala viis päeva,» selgitas direktor.

Need õpilased, kes saavad ja soovivad end testida lasta ning kelle testitulemus osutub negatiivseks, tohivad käia küll koolis, aga ei saa osaleda muudes tegevustes – käia huviringides, kinos, teatris ja nii edasi. Alates esmaspäevast korraldab kool koju jäänud klassile distantsõppe.

«Ka siis, kui töötajal tekib kahtlus oma terviseseisundi suhtes, on tal võimalus lasta end koolis testida,» kinnitas Erin. «Positiivse tulemuse korral peab ta lahkuma töölt ja laskma end ka perearsti suunamisega testida.»

Valitsus täiendas COVID-regulatsiooni erandiga inimeste jaoks, kellel on püsiv vastunäidustus vaktsineerimiseks, ning nendele inimestele võimaldatakse arsti otsusel tasuta testimine COVID-tõendi saamiseks. Näiteks kuuluvad sellesse erandite rühma inimesed, kes on mõne COVIDi vaktsiini koostisaine suhtes allergilised, ja ka mõned erivajadusega inimesed.

Korraldusega muutub selgemaks ka kaubandus- ja teenindusvaldkondades töötaja maskikandmine. Juhul kui tööandja riskianalüüsist nähtub, et koroonaviiruse leviku risk on töötaja töökeskkonnas maandatud teisel viisil, näiteks klaasvisiirid kassade ees ja töötaja on vaktsineeritud, ei pea ta maski kandma.