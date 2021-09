Jätkuvad haridusjuhtide arenguprogrammid

Juba seitsmendat aastat alustasid augustis oma õpiteed alustavad koolijuhid, kellele on aastasel teekonnal toeks kogenud koolijuhist mentorid. Alustavate koolijuhtide arenguprogramm on osalejate jaoks heaks kasvukeskkonnaks ning aluseks professionaalse võrgustiku kujunemisel. Programmil on ligi 100 vilistlast.