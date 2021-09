Tallinna Reaalkoolis on luubi all õpetajate järelkasv

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar märkis, et praeguses Eestis on umbes poole üldhariduskoolide õpetajatest vanuses üle 50, viiendik üle 60. «Kui uuringud osutuvad, et õpetajate pikaajaline töökogemus on õpilaste õpiedukusega positiivselt seotud ja õpetajate vahetumine mõjutab hariduse kvaliteeti negatiivselt, siis ilmselt meie õpetajate vanuseline struktuur toetab seda uuringut. Samas ütleb õpetajate nii kõrge vanus ühiskonnale väga selgelt, et kiiresti on vaja tegevust jätkusuutlikkuse tagamiseks ja koolitada uut õpetajate põlvkonda. Ja sellega oodata lihtsalt ei saa.»