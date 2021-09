EKA dekaanidena alustavad Ruth-Helene Melioranski ja Hilkka Hiiop

Kunstikultuuri teaduskoda asub juhtima professor Hilkka Hiiop, kes on alates 2017. aastast Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor. 2017. aastani oli ta paralleelselt tegev Eesti Kunstiakadeemias ja Eesti Kunstimuuseumis, konserveerimisspetsialistina. 2012. aastal kaitses Hilkka Hiiop Eesti Teadusagentuuri esimese preemia pälvinud doktoritöö kaasaegse kunsti säilitamise teemal.

Erialast tööd on Hiiop teinud Berliini Gemäldegaleries, praktiseerinud Amsterdami konserveerimisstuudiotes ning töötanud Roomas seinamaalingute konservaatorina. Olulisemate erialaste rahvusvaheliste tööde hulka kuuluvad keiser Nero palee Domus Aurea maalingute konserveerimine, varakeskaegsete maalingute konserveerimine Santa Maria Antiqua kirikus Forum Romanumil (6.–9. sajand), San Pietro kiriku keskaegsete maalingute konserveerimine.

Eestis on ta nii konservaatori kui uurijana tegelenud keskaegsest kunstist kaasaegseni – seinamaalingutest moodsate installatsioonideni. Lisaks on Hilkka Hiiop juhtinud mitmeid konserveerimise ning tehniliste uuringute projekte ja kureerinud temaatilisi näitusi, näiteks «Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu», «Bosch ja Bruegel. Ühe maali neli jälge», «Maikrahvi uued rõivad», «Rode altar lähivaates», «Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas» ning publitseerinud arvukalt erialaseid artikleid ning koostanud raamatuid. Tema tegevusvaldkonda kuulub ka eriala edendavate digitaliseerimisprojektide kureerimine, nt andmebaas «Eesti kirikud», graafilise dokumentatsiooni digitaalsüsteem Eesti Kunstimuuseumis, lisaks arendanud erinevaid erialaseid teadusveebide lahendusi, näiteks ekm.rode.ee ja ackermann.ee.

Oma erialase tegevusega on ta pälvinud mitmeid olulisi auhindu, sealhulgas Europa Nostra preemia, projekti «Rode altar lähivaates» eest.

Disainiteaduskonna uue juhina alustab Ruth-Helene Melioranski, kes on üle kahemümne aasta maailma vaadelnud ja analüüsinud professionaalse disaineri positsioonilt. Paralleelselt nii strateegilise ja teenusedisaini praktiku kui teadurina tegutsedes, pakuvad talle eriliselt huvi projektid, kus tuleb mõista kompleksseid ja keerulisi probleeme ning neile inimestele tähenduslikke lahendusi arendada.

Ruth-Helene Melioranski on Eesti Kunstiakadeemia disainiuurija, kel on disaini taust ning paljud tema projektid uurivad, kuidas disain suudab lahendada ühiskondlikke väljakutseid. Nende praktikapõhiste uurimisprojektide kaudu kavandab dekaan Melioranski uusi ja esilekerkivaid disainipraktikaid nii professionaalses kui kõrghariduslikus kontekstis. Oma erialases praktikas juhib ta mitmeid strateegilisi teenindus- ja ühisdisainiprojekte, mille eesmärk on aidata partneritel tajuda oma tulevikuvõimalusi ning koostada võimalikke stsenaariume. Paralleelselt töötab Ruth-Helene Melioranski Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech), arendades välja disaini ja tehnoloogia tulevikku, TalTechi ja EKA ühise rahvusvahelise magistriprogrammina ja juhendab üliõpilaste meeskondi disainipõhiste uutmisprojektidega.