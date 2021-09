Koroona jõudis uude Saaremaa riigigümnaasiumisse

Ühe lapsevanema sõnul tulid kooliaasta avaaktusele õpilased, kes olid käinud mandril jalgpallilaagris ning üks neist oli sealt nakkuse kaasa toonud. Lisaks nakatunud gümnasistile saatis kool lähikontaktsetena eneseisolatsiooni tema vaktsineerimata klassikaaslased.

«Lähtusime järgmistest juhistest, mille on meile edastanud terviseamet,» ütles Saaremaa gümnaasiumi (SG) direktor Ivo Visak. «Meie ei tea, kuidas õpilane nakatus, kuid teame, kellega ta on potentsiaalselt koolis kokku puutunud. Sellest lähtuvalt on ka kooliõde tegutsenud.»

Õpilaste arvu, kes eneseisolatsiooni jääma pidid, direktor avaldada ei saanud. Tema sõnul ootab kooli töötajaid ees testimine, et teha kindlaks, ega keegi neist ei ole nakatunud.

Visaku kui koolijuhi sõnul on väga oluline, et õpilane jääks halva enesetunde, nohu, köha või palaviku korral koju. «Edasi peaks ta suhtlema oma perearstiga, saamaks kindlust, et tegemist pole koroonaviirusega,» ütles SG direktor.

Kolmapäeval avaldas terviseamet pressiteate, kus selgitas kooliõpilaste isolatsioonikohustust.

Kui lasteaias või koolis tuvastatakse koroonapositiivne, tuleb temaga lähikontaktis olnutel arvesse võtta järgmist. Alla 12-aastane laps saab jätkata üldhariduskoolis ja lasteaias või -hoius käimist ilma täiendava testimiseta. Kui õpilane on 12–18-aastane ja Covid-19 haiguse kuue kuu jooksul läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega koroonateste tegema.